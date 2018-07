Clima entre PM e camelôs esquenta no centro de SP Camelôs, que ontem entraram em confronto com a Polícia Militar, reuniram-se nesta madrugada de quarta-feira novamente no Brás, a maioria na Rua Oriente, região central de São Paulo. Em maior número que ontem, eles iniciaram uma caminhada até a Avenida do Estado, gritando algumas frases, entre elas: "Queremos trabalhar", e utilizando apitos para chamar a atenção.