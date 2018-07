Clima favorece maturação da cana-de-açúcar

O período foi marcado pela passagem de uma frente fria sobre a faixa leste do Estado, trazendo chuvas de 37 milímetros para o Vale do Ribeira e nebulosidade com garoa em Campinas, Itapeva, Sorocaba e Piracicaba. Entre sexta-feira e domingo, uma massa de ar polar cobriu o Estado, mantendo os dias ensolarados, mas reduzindo a umidade do ar e a temperatura noturna - a mínima atingiu 13 graus em Campinas, Piracicaba e Franca, e chegou a 11 graus em Sorocaba, Itapeva e São Carlos.

A queda na temperatura reduziu a taxa de evapotranspiração, que oscilou entre 2,4 e 2,9 milímetros por dia. Com isso, o armazenamento hídrico do solo continuou caindo, mantendo a umidade média do Estado em 65%. No sul do Estado, onde a condição é mais crítica, o armazenamento já está abaixo de 40%, comprometendo as lavouras de milho safrinha em fase de florescimento.

No oeste e noroeste a situação é desfavorável às lavouras e pastagens, mas em Campinas, Ribeirão Preto, Barretos e Franca as reservas estão ainda na faixa de 80%, garantindo água para as lavouras.

FRIO

O frio também prejudica o desenvolvimento das pastagens, o que deve contribuir para elevar a oferta de boi gordo, dada a dificuldade em manter os animais no pasto.

A queda na umidade acelerou a maturação dos pomares de laranja de Matão, Itápolis e Araraquara. A colheita das variedades precoces já começou no Estado.

O tempo também favoreceu a maturação da cana, elevando a concentração de sacarose nos colmos e seu rendimento industrial. A redução da umidade do solo facilitou a colheita e o transporte da gramínea.

A ausência de chuva favoreceu o fim da colheita de soja e milho em Miguelópolis, Barretos, Guaíra e Promissão; a extração do látex nos seringais de São José do Rio Preto e Votuporanga, e os tratamentos fitossanitários, capinas e adubações nas áreas de tomate de Sumaré, Elias Fausto e Ribeirão Branco; de batata de Taquarituba, São Miguel Arcanjo e Itaí, e dos bananais de Juquiá e Registro.

Em Holambra e Mogi das Cruzes os preparativos para a colheita de flores para o dia das mães já começaram, com perspectivas de uma safra com alta qualidade e rendimento elevado.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br