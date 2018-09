Clima favorece qualidade da uva em Jales

Chuvas irregulares e mal distribuídas na semana. A umidade no solo apresentou uma tendência negativa, depois de duas semanas consecutivas de aumento. Uma frente fria no começo da semana trouxe chuvas para a maioria das regiões, favorecendo a recuperação das pastagens e a germinação das sementes já plantadas.

As altas temperaturas elevaram a demanda hídrica da atmosfera nas regiões mais quentes, como nos municípios de Ilha Solteira, Votuporanga e Ribeirão Preto.

Leite. O aumento da umidade no solo beneficia as pastagens. Até mesmo nos municípios de Taubaté e Sorocaba, onde o solo continua com baixa disponibilidade hídrica, as chuvas em menor volume favorecem a rebrota dos pastos, tranquilizando os produtores de leite, que já estavam com pouco estoque de alimentação suplementar, utilizada normalmente no período de entressafra.

Os produtores de batata da região de Vargem Grande do Sul estão finalizando a colheita e a estiagem atrasou o plantio das safras das águas nos municípios de Itapeva, Pirassununga e Piedade. Mesmo com a produção de outras regiões, poderá haver diminuição da oferta do produto.

Menos pragas. Os produtores de uva do município de Jales que estão colhendo foram beneficiados pelo tempo seco, que reduziu os custos com os defensivos, por causa da menor incidência de pragas e doenças. Quem fez as podas tardias e vai colher no fim do ano também foi beneficiado pelo tempo seco e pela luminosidade.

Nos municípios de Porto Feliz e Louveira, a estiagem prejudicou um pouco o desenvolvimento da safra e a produtividade da uva que será colhida em dezembro poderá ser menor.

O zoneamento de riscos climáticos indica o plantio da soja e do milho em todas as regiões produtoras. As chuvas mais regulares favorecem os trabalhos de preparo do solo e plantio da safra de verão no Estado de São Paulo.

Está terminando a colheita do tomate de Mogi-Guaçu. O clima favoreceu a safra com menor incidência de pragas e doenças, reduzindo os custos da produção. Em Itapeva, as chuvas favorecem o transplante das mudas.

Segue a colheita da acerola em Junqueirópolis, da manga em Taquaritinga, do pêssego em Jarinu, da laranja em Bebedouro e Matão, da alcachofra em Piedade, da cebola em Monte Alto e da mandioca em Assis e Presidente Prudente.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR