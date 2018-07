Clima favorece qualidade do feijão irrigado

A estiagem que começou na segunda quinzena de abril, na maioria das regiões, prolonga-se e esta última semana manteve as características de tempo seco, com baixa umidade do ar e sem chuvas. A umidade do solo continua em queda e apenas Iguape e Itapeva, no sul do Estado, foram beneficiadas pelas chuvas das últimas frentes frias ? a umidade solo está em 82% e 76%, respectivamente. Nos demais municípios analisados, a umidade média disponível no solo é de 25%.

As temperaturas mínimas médias foram de 12 graus, com destaque para 6,6 graus em Taubaté, 5,5 graus em Piracicaba e 8 graus em Itapeva, sem registro de geadas agrícolas. As máximas variaram entre 22 graus em Iguape e 30 graus em Presidente Prudente, Ilha Solteira e Votuporanga.

O clima seco favorece a cana-de-açúcar em fase de maturação para a obtenção de um maior nível de ATR (Açúcar Total Recuperável). Facilita também as atividades de colheita com a movimentação das máquinas na lavoura. Entretanto, o prolongamento da estiagem pode retardar o desenvolvimento da cana que foi plantada entre janeiro e março e que está em fase de desenvolvimento vegetativo, sobretudo em Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga. Em Piracicaba e Ourinhos, o déficit hídrico acumulado ainda é pequeno, especialmente considerando a baixa demanda hídrica da fase inicial de desenvolvimento da cultura.

Plantas daninhas. No período entre as safras de verão e em que boa parte das culturas de segunda safra foi colhida, os agricultores aproveitam para fazer o controle das plantas daninhas e a limpeza das máquinas e implementos. O manejo adequado das lavouras na entressafra reduz a infestação durante a safra principal. As plantas daninhas competem por luz solar, água e nutrientes e podem reduzir a eficiência da colheita e aumentar o nível de impurezas e a umidade dos grãos.

O clima favorece as lavouras de trigo irrigado de Itapetininga que estão em fase de desenvolvimento vegetativo e floração. O feijão da terceira safra, que é irrigado em Assis, Campinas e Ribeirão Preto, está em fase de desenvolvimento e floração e, com dias ensolarados, promete uma excelente produtividade. Os preços em alta também animam os produtores.

Segue a colheita do milho safrinha, a do algodão em Casa Branca, Leme e Ituverava e a do sorgo em Barretos, Guaíra e Miguelópolis.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR