Clima favorece safra de morangos em SP

As ótimas condições climáticas para o florescimento e maturação dos frutos conferiram qualidade à safra paulista de morango, que teve início na primeira semana de junho. ''Os morangos estão grandes e bonitos'', confirma o produtor Élcio Donizette Messias, de Atibaia (SP). ''Esperamos colher 1 quilo por pé.'' Atibaia é o principal município produtor do Estado, com 720 mil caixas de 4 quilos em 2007 e área cultivada de 120 hectares, conforme o Instituto de Economia Agrícola (IEA). A expectativa de safra, para este ano, é a mesma do ano passado, segundo o secretário municipal de Agropecuária e Abastecimento, Humberto Rosente, acrescentando que a colheita prosseguirá até o início de novembro. Os preços também devem se manter nos mesmos patamares, ''apesar do grande aumento das cotações dos insumos, da energia e do óleo diesel'', reclama o produtor Messias. ''Tudo aumenta, menos o preço da caixa do morango, que sempre fica entre R$ 4 e R$ 5 para o produtor'', continua. Para o pesquisador do pólo Apta Leste Paulista, em Monte Alegre do Sul, Flávio Fernandes Junior, o preço estável do morango não estimulou o aumento de área plantada. Fernandes Junior conta, porém, que, como não houve nenhuma doença séria nos cultivos, a expectativa de boa produtividade persiste. Mas, sem aumento de área, a safra paulista de morangos deve se manter em 3,1 milhões de caixas, a mesma de 2007.