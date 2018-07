Clima festivo reúne várias tribos na Paulista Um dos símbolos da capital, a Avenida Paulista tornou-se também "cartão-postal" do Movimento Passe Livre em 2013. Depois de um quebra-quebra que quase manchou as marchas, na terça-feira da semana passada, os manifestantes ocuparam seguidamente a via - de forma pacífica e alegre. Nos últimos dois protestos, o lugar transformou-se em um imenso bulevar colorido e pacífico, com jovens se vendo e sendo vistos pelas redes sociais enquanto protestavam. Bancários engravatados, enfermeiras com bandeiras do Brasil, professores, ativistas de direitos humanos e jovens recém engajados tomaram a via e tentaram, de alguma forma, mostrar o clima festivo das manifestações.