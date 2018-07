Clima instável dá prejuízo de US$ 2,5 mi a Vancouver

O tempo instável que atinge Vancouver desde antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno tem trazido transtornos não só aos atletas, mas também aos torcedores. De acordo com a organização do evento, cerca de 28 mil pessoas não poderão acompanhar os principais atletas do mundo em provas de neve, como snowboard e esqui, que seriam realizadas entre ontem e o dia 27. Os prejuízos estão na casa de 1,4 milhão de dólares canadenses (aproximadamente R$ 2,5 milhões).

O problema é a falta de segurança. A chuva que tem caído em Vancouver vem acompanhada de névoa e umidade. Isso afeta a compactação das pistas e das áreas em seu entorno, deixando o terreno fofo, instável. Assim, o complexo da montanha Cypress só terá espectadores em arquibancadas .

"O terreno é muito instável na área próxima das pistas. Não podemos ter pessoas andando por questões de segurança", admitiu Caley Denton, vice-presidente do setor de ingressos. "Quem irá acompanhar (os torneios) das arquibancadas não será afetado, apenas os que iriam assistir em pé. Todos que já tinham ingressos serão reembolsados pelos organizadores."

A organização dos Jogos de Vancouver já tinha impedido que cerca de quatro mil pessoas vissem as competições de segunda e terça-feira, em uma batalha diária contra o clima desde o meio de janeiro. As temperaturas,- que chegam a 10°C -, combinadas com a chuva, têm derretido a neve. Antes do início da competição, toneladas de neve foram "importadas" de pontos mais altos, mas, com o torneio em andamento, não é possível continuar o processo.

Apesar dos atrasos em várias competições, o presidente do Comitê Olímpico Canadense, Michael Chambers, admite que os maiores prejudicados são mesmo os torcedores. "São inconvenientes que os atingem mais que aos atletas." Para os dirigentes, os competidores estão acostumados com os desafios impostos pelo clima.

NÚMEROS

28 mil pessoas

não poderão acompanhar as

provas de snowboard e esqui

nos Jogos de Inverno

R$ 2,5 mi é o

prejuízo causado pelas chuvas

10º Celsius

foi a temperatura máxima

registrada em Vancouver