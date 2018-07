Clima instável Os consumidores que gastam a sola do sapato fazendo compras no Campo Limpo não têm dificuldade em encontrar novos pares. Das 148 lojas do empreendimento, 17 são de calçados. Placas de sinalização estão por todos os corredores e ainda há mapas de localização. Elevadores rápidos também ajudam na circulação, mas se prepare para enfrentar mudanças de temperaturas durante o passeio. A climatização alterna entre agradável e quente. Os banheiros só têm secador de mão, não disponibilizam papel toalha, e nem todo mundo têm paciência de esperar a sua vez para enxugar as mãos. Pior: em um dos banheiros, a única máquina não estava funcionando.