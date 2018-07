Clima morno marca anúncio da premiação em instituto sueco

O anúncio dos laureados pelo Prêmio Nobel de Medicina foi precedido de um clima de expectativa para lá de morno no Instituto Karolinska - a principal universidade e centro de pesquisa médica da Suécia, fundada em 1810 e de onde saíram cinco das oito premiações obtidas pelo país.

As portas do auditório foram abertas apenas dez minutos antes da revelação dos escolhidos, e enquanto os pouco mais de cem jornalistas se acomodavam, sem alarde, um outro grupo de curiosos aguardava do lado de fora o resultado. Nem parecia que o mundo estava com os olhos voltados para o câmpus do IK, como o instituto é chamado.

O anúncio solene dos nomes do britânico John Gurdon e do japonês Shinya Yamanaka foi feito por Goran Hansson, professor de pesquisa cardiovascular do Karolinska e secretário-geral do Comitê Nobel. Mais tarde, ficou claro que o anticlímax escondia um certo alívio por parte dos 50 acadêmicos do Karolinska responsáveis pela escolha do agraciado pelo Nobel de Medicina.

"O processo de decisão é complicado e há expectativa e cobrança, principalmente da imprensa sueca", disse Jan Andersson, vice-presidente do instituto e membro do Comitê do Nobel. "A maior dificuldade é certificar que um pesquisador é o dono original da ideia que gerou o prêmio ou ao menos fez por merecê-lo", disse. "Como saber com certeza? A pesquisa escolhida nunca nasce do nada, normalmente é consequência de algo iniciado por outro pesquisador lá atrás." Isso explicaria a escolha de mais um laureado por edição.

Se em outras ocasiões o anúncio causou polêmica, desta vez provocou uma certa indiferença. Gurdon e Yamanaka eram citados em várias listas de favoritos. "Agora voltaremos ao nosso trabalho. O IK é muito mais que o Nobel", afirmou Andersson, referindo-se ao Karolinska, que abriga 350 doutorandos. / J.E.B.