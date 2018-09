Clima pode favorecer milho safrinha O enfraquecimento do fenômeno La Niña pode favorecer a colheita do milho safrinha, em junho, segundo o pesquisador Williams Ferreira, da Embrapa Milho e Sorgo. A previsão é a de que haja menos chuvas e temperaturas acima da média em SP, leste de MS, PR (exceto no oeste) e GO.