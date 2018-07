Clima prejudica lavouras de feijão

O produtor brasileiro de feijão já começa a calcular os prejuízos pelas perdas provocadas pelo clima na safra brasileira. A seca na hora do plantio em várias regiões e excesso de umidade em outras provocaram a quebra. Contabilizando as três safras da leguminosa, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu nono levantamento, divulgado segunda-feira, aponta quebra de 4,7% no Centro-Sul - a produção estimada pela Conab para 2007/2008 é de 2,29 milhões de toneladas, ante 2,4 milhões de toneladas na safra anterior. Veja também: Produção deve atingir 3,5 milhões de toneladas Já Norte e Nordeste terão alta de 29,7% e produção de 1,21 milhão de toneladas, ante 938 mil toneladas em 2006/2007. A quebra foi mais sentida no Sul. Rio Grande do Sul colherá - 31%; Santa Catarina, -15% e, Paraná, -3%. São Paulo terá quebra de 17%. O pequeno agricultor Dilson Peçanha, de Sarapuí, região de Sorocaba (SP), plantou 11 hectares na esperança, já perdida, de melhorar a renda na segunda safra. "A quebra deve ser de 20%", diz. "Choveu muito em períodos críticos e a lavoura foi afetada pela antracnose (fungo que deprecia a qualidade do feijão)", diz o agricultor, que cultiva feijão duas vezes por ano. Outra preocupação é o preço elevado dos insumos. "Em 2007 o adubo custou R$ 800 a tonelada, a prazo. Este ano, pagamos R$ 1.600, quase à vista." E, por causa da antracnose, o produtor aplicar fungicida cinco vezes na lavoura. CONCORRÊNCIA COM O MILHO Além da questão climática, os técnicos do governo estão preocupados com o abastecimento do feijão no segundo semestre por causa da competição com o milho, sobretudo no Centro-Oeste, onde há grandes produções irrigadas que podem optar por ambas as culturas. "Estamos mais atentos com o avanço do milho nas áreas de feijão do que com os efeitos climáticos. Por outro lado, a quebra da primeira safra do Nordeste teve impacto expressivo no volume ofertado", diz o diretor de Logística e Gestão da Conab, Silvio Porto. E, para que o produtor permaneça na atividade na terceira safra, a Conab proporá o lançamento de um Plano de Opções do feijão para o Centro-Oeste. Segundo Porto, o plano será destinado às grandes lavouras irrigadas do Centro-Oeste. A idéia da Conab é lançar um plano de 70 mil a 100 mil toneladas, ao preço mínimo de R$ 90 a saca de 60 quilos. "Vamos fazer força para que as Opções sejam publicadas na próxima semana." "O agricultor do Centro-Oeste está exposto à oferta de sementes de milho nessa época de plantio. E, como o preço do milho está convidativo, o governo vai tomar uma medida rápida para manter o produtor na atividade feijão", diz a consultora da Unifeijão, Sandra Hetzel. "Enquanto a política do etanol for reforçada nos Estados Unidos e os preços do milho continuarem subindo no mercado externo, corremos o risco de os melhores e maiores produtores de feijão migrarem para o milho", diz o pesquisador José Sidnei Gonçalves, do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta). De acordo com Gonçalves, no segundo semestre, os produtores podem migrar de cultura. "Não há Contrato de Opções que vá segurar, pois o milho é a cultura mais rústica e rentável no momento."