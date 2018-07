Clima seco espalha incêndios pelo interior de SP

O número de queimadas desde janeiro deste ano mais que dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o sistema de monitoramento de queimadas do Inpe, até esta segunda tinham sido registrados 2.517 focos no Estado, enquanto em 2013, até o final de agosto, eram 1.139.

Na região de Sorocaba, o fogo atingiu nesta segunda-feira uma área de matas nativas à margem da rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127), em Tatuí. Pelo menos cinco hectares foram destruídos. Em Bauru, o fogo atingiu uma área de reflorestamento de pinus pertencente ao Estado. Os bombeiros só conseguiram debelar as chamas na madrugada desta Segunda-feira.

Em Lins, na mesma região, o fogo atingiu um canavial na margem da rodovia Marechal Rondon (SP-300). Pelo menos 100 hectares foram queimados. Uma área de proteção ambiental foi atingida pelo fogo na Vila Jones, em Americana, região de Campinas. Moradores chegaram a deixar as casas, mas as chamas foram controladas antes de atingir residências.