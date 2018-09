Clima testa nervos do sojicultor em MT

Após uma safra 2009/2010 quase perfeita em termos de clima, o atual ciclo, 2010/2011, tem alternado preocupação e euforia. Se no início o produtor preparou-se para uma seca por causa do fenômeno La Niña, logo em seguida comemorou a chuva. Agora, a tensão volta a se instalar porque o excesso de água dificulta o manejo, prejudica a colheita e a produtividade. O analista Aedson Pereira, da Informa Economics FNP, diz que as chuvas no fim do ano e início de 2011 aliviaram as preocupações dos produtores com a seca, que atrasou o início do plantio. "O La Niña enfraqueceu em novembro e dezembro, meses decisivos para o desenvolvimento da soja. Assim, em vez de seca, houve boa chuva."

Mas a euforia virou preocupação, pois as chuvas se prolongaram até março e agora prejudicam a colheita. As colhedoras ficam paradas, a umidade do grão aumenta e o controle de doenças e pragas fica dificultado. Segundo Pereira, fala-se em Mato Grosso de umidade entre 15% e 18% e, no Paraná, de 15% a 17%, sendo que o padrão é 14%.

Atrasos. Em Mato Grosso, a colheita está atrasada em relação ao ano passado, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). A analista de grãos do instituto, Maria Amelia Tirloni, diz que a concentração da colheita nesta época do ano tem prejudicado os trabalhos no campo. O produtor também enfrenta dificuldade para controlar as doenças de fim de ciclo. A grande decepção é a produtividade. "Havia a chance de aumentar em relação ao ano passado, mas a umidade reduz esse ganho", diz.

No Sul, o clima também "brincou" com as decisões do agricultor. No Paraná, segundo principal produtor de soja, a perspectiva de que o La Niña prorrogasse as chuvas até a colheita levou o produtor a escalonar o plantio para reduzir riscos. O volume intenso de precipitações prorrogou o ciclo da soja em 20 dias, diz o gerente técnico Flávio Turra, da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). "Por causa do excesso de chuvas em alguns municípios, foi difícil fazer o controle de pragas. Os produtores não conseguiram fazer as aplicações na hora certa. No Sul houve a maior dificuldade de controle", diz Turra.