Clima vai afetar preço do milho mais que petróleo O cinturão do milho dos Estados Unidos pode ser forçado a se mover do Centro-Oeste do país para o Norte, em direção à fronteira com o Canadá, para escapar de ondas de calor devastadoras que podem ocorrer nas próximas décadas em decorrência do aquecimento global. É o que alertam pesquisadores das universidades Stanford e Purdue hoje na revista Nature Climate Change.