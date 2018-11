Climatempo alerta para mais chuvas no Rio de Janeiro

De acordo com a Climatempo, um ciclone extratropical que atua em alto-mar, ao largo da costa do Sudeste, também provoca vento forte sobre o oceano, o que causa ondas que avançam para o litoral do Sudeste, forçando o mar a subir ainda mais. Há previsão de ressaca hoje, com ondas chegando a quatro metros, nas praias do Rio de Janeiro e a três metros e meio no litoral de São Paulo e do Espírito Santo. O mar permanece muito agitado amanhã. A partir de sábado, a agitação marítima começa a diminuir.