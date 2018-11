Climatempo: em 12h, chove no Rio o dobro para o mês

Segundo a Climatempo, ao longo do dia a chuva deve ser constante e a previsão é que chova pelo menos mais 70 milímetros. Além disso, o mar deve subir bastante nas próximas 24 horas. Há previsão de ressaca entre amanhã e quinta-feira.

As chuvas são provocadas pelo avanço de uma forte frente fria pelo Sudeste do Brasil. O intenso contraste térmico entre o ar polar e o ar quente tropical mantém as condições de chuva constante, variando entre moderada a forte intensidade. Além disso, a temperatura superficial das águas do Atlântico, perto do litoral fluminense, está cerca de 2 graus acima do normal. Essa combinação ainda deve provocar muita chuva sobre o Rio.

Trânsito

O fluxo de veículos nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro começou a se normalizar por volta das 10 horas desta manhã, após a chuva provocar vários alagamentos em toda a cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), o tráfego já estava normalizado na Rua Camerino, no centro, e já flui sem maiores problemas. Outras áreas do centro da cidade, no entanto, ainda têm trechos com alagamentos e bolsões de água, como a Praça da República e a Avenida Francisco Bicalho.

O trânsito também foi normalizado em algumas ruas da Tijuca, na zona norte do Rio. O tráfego já flui com relativa normalidade na Rua General Canabarro, na altura da Avenida Presidente Castelo Branco, e na Rua Heitor Beltrão, próximo à Rua São Francisco Xavier.

A situação também está melhor na Barão de Mesquita, nas proximidades da Pereira Nunes, e na Avenida Maracanã, junto à Rua Deputado Soares Filho e na Rua 24 de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias, no Meier. No entanto, há ainda dificuldades e trânsito congestionado nas ruas Conde de Bonfim e Haddock Lobo, nas avenidas Francisco Bicalho e Rodrigues Alves, já no centro do Rio.

Imagens do Centro de Controle de Operações (CCO) do órgão mostram ainda que no Largo da Cancela, em São Cristóvão, o trânsito também está fluindo bem, mas ainda há pontos de alagamento na Avenida Pedro II, na Rua Figueira de Melo, na Praça da Bandeira (sentido Centro) e na Rua do Matoso.