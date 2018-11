Climatempo: em 3 dias, chove em Aracaju 50% para mês A capital sergipana registrou nos últimos três dias um acúmulo de chuva que atingiu mais da metade da média esperada para o mês de abril, segundo a Climatempo. Foram acumulados 135,7 milímetros entre as 9 horas de sexta-feira e as 9 horas de ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).