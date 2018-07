Climatempo prevê Natal de chuva em boa parte do País O verão, que começou oficialmente ontem, traz a tendência de um período de chuvas freqüentes na maior parte do Brasil. Nesta primeira semana da estação, uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil e influenciar o tempo no Sudeste e no Centro-Oeste, a partir de quinta-feira. Segundo a Climatempo, a previsão indica que o Natal será marcado por muita chuva, principalmente em São Paulo, no Sul de Minas e em Mato Grosso do Sul. No caso da região Sul, para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Climatempo prevê a passagem de uma frente fria, o que deixa o céu com muitas nuvens e provoca chuva em Santa Catarina, no Paraná e no norte e leste do Rio Grande do Sul, principalmente a partir da tarde. O centro-leste paranaense e o nordeste de Santa Catarina também enfrentam um grande volume de chuva, e o sol só deve aparecer no centro-sul e no oeste do Rio Grande do Sul. No dia 25, feriado de Natal, o tempo ainda fica chuvoso no leste catarinense e no centro-leste e no norte do Paraná. Para a região Sudeste, a previsão é de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que deixam o tempo chuvoso na porção centro-oeste e sul do Estado de São Paulo. As demais áreas do Sudeste têm um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de chuva forte no centro-sul paulista. O dia de Natal é de chuva em São Paulo, no sul do Rio e de Minas e no Triângulo Mineiro. Nas demais áreas do Sudeste, a previsão é de muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. Toda a região corre risco de chuvas fortes. Na região Centro-Oeste, o sol aparece entre muitas nuvens no Centro-Oeste do Brasil, que provocam pancadas de chuva principalmente a partir da tarde, nos dias 24 e 25 de dezembro. Já no Nordeste, áreas de instabilidade deixam o tempo chuvoso nos dias 24 e 25 no oeste da Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Para as outras áreas, a previsão da Climatempo indica o predomínio do sol. No caso da região Norte, segundo a Climatempo, nuvens tropicais deixam o tempo chuvoso na véspera e no dia de Natal no Tocantins e no sudeste do Pará. Nas outras áreas o sol predomina, mas sempre com muitas nuvens e com pancadas de chuva a partir da tarde.