Clínica inglesa oferece massagem para cães

Uma clínica de massagem para cachorros está dando bons resultados na cidade de Kidderminster, no norte da Inglaterra. Veja também: Vídeo da BBC A Canine Massage Therapy Centre é uma das primeiras clínicas na Grã-Bretanha a oferecer massagens exclusivamente para cães. "Trato de muitos cachorros com problemas de locomoção: cães que não conseguem andar direito, cães mais velhos que se movimentam devagar", diz Natalie Lenton, dona da clínica. Apesar de não ser uma terapia para cachorros reconhecida oficialmente, Natalie já ganhou diversos prêmios pelo serviço que oferece. Ela tem clientes que viajam da Escócia para se consultar na clínica. A dona de um dos cães tratados por Natalie diz que, logo depois do tratamento, seu cachorro fica calmo e cansado. "Mas, no dia seguinte, parece que ele rejuvenesceu dois anos, cheio de energia", conta. Natalie Lenton também dá cursos para ensinar suas técnicas e tem planos de lançar uma série de aulas em DVD. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.