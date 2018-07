Clínicas de aborto na Espanha fazem greve contra 'perseguição'

As clínicas oficiais de aborto da Espanha estão em greve a partir desta quarta-feira até o próximo dia 12 de janeiro. Mais de 50 hospitais permanecerão fechados para denunciar o que consideram perseguição de manifestantes anti-aborto, incitados, segundo os grevistas, pela Igreja Católica. A Associação de Clínicas Credenciadas para a Interrupção da Gravidez, responsável pela greve e por 98% dos abortos feitos na Espanha, pede garantias jurídicas para continuar trabalhando. "Estamos sofrendo perseguição sistemática, inspeções abusivas... O que queremos é ter garantido o direito das mulheres a praticar o aborto e a segurança para os profissionais que desempenham estas funções", disse a porta-voz da associação, Francisca García. No mês passado duas clínicas madrilenhas foram apedrejadas e os funcionários agredidos por ativistas anti-aborto católicos. A polêmica entre o Vaticano e o governo espanhol aumentou depois de uma manifestação da Igreja Católica no dia 30 de dezembro em Madri. O bispo de Valencia e membro do Opus Dei, Agustín García Casco, disse que "com o casamento entre homossexuais, o aborto e o divórcio, acabaremos dissolvendo a democracia". No mesmo evento público, o Papa Bento 16 apareceu em um telão apoiando o clero espanhol e ratificando "que as palavras da igreja na Espanha são as do Papa". Governo A resposta do primeiro-ministro José Luiz Rodríguez Zapatero foi que "ninguém pode impor a fé, a moral e os costumes". E advertiu a igreja que o governo "não vai dar nenhum passo atrás em suas leis que estendem direitos individuais por mais que isso chateie a certos setores". As reclamações das clínicas de aborto começaram em novembro, depois que um médico foi preso e os quatro hospitais dele em Barcelona acabaram fechados, sob acusação de atividades irregulares. Dias depois o governo de Madri fechou outras duas clínicas por problemas administrativos. "De repente passamos a ter acusações constantes e ficou impossível trabalhar em paz", explicou Isabel Iserte, vice-presidente da Federação Estatal de Planejamento Familiar, que pediu reunião com o ministro da Saúde, Bernat Soria e ameaça estender a greve por tempo indeterminado. "Sete dias de espera para abortar pode ser muito tempo. E estas datas são especialmente complicadas porque muitas clínicas fecham para as festas de fim de ano", completou Iserte. Na Espanha o aborto é permitido em qualquer fase da gestação, desde que autorizado por um médico e um juiz, que confirmem o risco de vida para a gestante. Só no ano passado 101.592 mulheres abortaram no país. Pelas estimativas da Associação de Clínicas Credenciadas, mais de 2 mil gestantes serão afetadas pela greve. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.