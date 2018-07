Clinton diz que presença de Obama não é prioritária

"Tem muita coisa acontecendo nos EUA, tem o encontro do G20. Essa é uma conferência de trabalho, todo mundo já fez os discursos que tinha de fazer", disse Clinton. Sua fundação é parceira do C-40, grupo de 58 grandes cidades de todo o mundo que se reúne a partir de hoje no Rio. Do Brasil, fazem parte Rio, São Paulo e Curitiba.

Para Clinton, esse é um momento-chave para as prefeituras mostrarem que podem fazer a diferença na redução das emissões de gases do efeito estufa. "Os governos federais têm sido relutantes em assumir compromissos como esses", disse./ ROBERTA PENNAFORT