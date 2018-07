Clinton diz que reeleição de Obama é crucial para economia

Clinton, mais popular "estadista emérito" do Partido Democrata, será o destaque da segunda noite da Convenção Nacional Democrata da Carolina do Norte. Sua fala terá como objetivo lembrar ao eleitorado do superávit orçamentário e da ampliação do nível de emprego que os EUA tiveram durante os dois mandatos dele.

A atuação econômica de Obama foi o principal alvo da oposição republicana durante a convenção partidária que oficializou a candidatura presidencial de Mitt Romney, na semana passada, na Flórida.

"Em Tampa, o argumento republicano contra a reeleição do presidente era bastante simples: nós deixamos uma completa bagunça para ele, ele não terminou a limpeza ainda, então demitam-no e nos coloquem lá de volta", dirá Clinton, segundo trechos do discurso divulgados antecipadamente pela campanha de Obama.

"Gosto bem mais do argumento pela reeleição do presidente Obama. Ele herdou uma economia profundamente danificada, colocou um piso sob a queda, iniciou o longo e árduo caminho para a recuperação e lançou as bases para uma economia mais moderna e mais equilibrada, que irá produzir milhões de bons novos empregos, vibrantes novas empresas e muita nova riqueza para os inovadores", diz o discurso.

(Reportagem de John Whitesides)