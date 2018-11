Clinton e Lavrov têm discussão vigorosa sobre Síria-autoridade A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, teve uma discussão "vigorosa" com o ministro russo das Relações Exteriores em Munique neste sábado, sobre as objeções dele a um esboço de resolução sobre a Síria no Conselho de Segurança da ONU, e ela ainda espera que Moscou vote com um "sim", disse uma autoridade norte-americana.