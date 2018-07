Clinton promete fazer o que puder para eleger Obama nos EUA O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton disse que o republicano John McCain é um "bom homem", mas espera que o democrata Barack Obama mostre "grandeza" como presidente, e acrescentou que fará tudo o que puder para que Obama seja eleito em 4 de novembro. Por muito tempo questionado sobre seu envolvimento com Obama, que derrotou sua mulher, a senadora por Nova York Hillary Clinton, na indicação do candidato democrata à presidência, Clinton disse que admira McCain, mas acredita que Obama será um melhor presidente. "Hillary é uma das que me disse para ir ajudá-lo (Obama). Ela disse que aquele homem tem verdadeira experiência. Ela disse que ele tem um potencial quase ilimitado", disse Clinton à emissora NBC no programa "Meet the Press" em entrevista pré-gravada transmitida no domingo. "Eu vou dar o meu melhor para fazer todas as coisas que ele me pedir", disse Clinton, que se encontrou com Obama neste mês no escritório do ex-presidente. "Eu estou desenvolvendo um relacionamento muito bom com o Senador Obama", disse Clinton. Clinton deu alguns conselhos ao candidato à vice-presidência de Obama, senador Joe Biden de Delaware, no debate na quinta-feira com a candidata à vice-presidência de Mc Cain, Sarah Palin. (Reportagem de Thomas Ferraro)