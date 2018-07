Clube apresenta seu ''xerife'' para 2010 O Santos apresentou, ontem à tarde, no CT Rei Pelé, Edu Dracena, zagueiro de 28 anos e seu novo xerife para 2010. O jogador chega para tentar acertar a quinta pior defesa do Brasileiro, com 41 gols sofridos, à frente apenas de Fluminense (43), Botafogo (44), Sport e Náutico (46). Mas só para 2010. Por enquanto, está liberado apenas para treinamentos leves, já que se recupera de cirurgia no joelho direito.