Clube de voo livre descredencia instrutor no Rio

Dois integrantes da comissão técnica do clube analisaram as imagens feitas minutos antes do acidente e consideraram Figueiredo responsável pelo acidente. Priscila havia tentado um salto e desistiu. Nesse momento as travas do parapente estavam acionadas.

Mas a moça precisou voltar caminhando ao ponto de salto para tentar de novo e alguém abriu a trava, provavelmente para que ela tivesse mais liberdade para andar. Antes de iniciar o segundo salto, o instrutor não verificou se as travas estavam acionadas. Uma delas estava aberta e a moça caiu. Figueiredo também foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo (sem intenção de matar).