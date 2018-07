Clube faz oferta por Pacaembu

Um dos principais parceiros é a construtora Odebrecht, que produziu o vídeo apresentado pelo clube na Câmara Municipal, com os planos da reforma. A última obra no Pacaembu foi concluída em maio do ano passado e custou aos cofres públicos R$ 6 milhões. O relatório final da comissão de vereadores foi entregue ontem na Câmara ao secretário municipal de Esportes, Walter Feldman.

O projeto passará pela Prefeitura antes da licitação, em que o Corinthians é o único interessado.