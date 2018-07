Clube Tietê é reformado para virar parque O Clube de Regatas Tietê está em reforma para virar centro desportivo aberto ao público, depois de ter sido desapropriado pela Prefeitura de São Paulo no final de 2012 e permanecer abandonado. "Até o final do primeiro semestre nós vamos abrir as portas do clube para a população, isso é uma meta do prefeito", afirmou o secretário municipal de Esportes, Celso Jatene.