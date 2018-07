CME Group compra 1,9% da Bolsa Mexicana O CME Group vai pagar US$ 17 milhões para comprar uma fatia de 1,9% na Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que opera as principais bolsas de ações e derivativos do México. O acordo faz parte de uma aliança planejada que intensifica a presença do CME em mercados emergentes. As companhias pretendem expandir o pacto para ligar ordens entre os dois mercados. Os contratos provenientes da Bolsa Mexicana de Derivativos (MexDer), que é controlada pela BMV, passarão a fazer parte da plataforma Globex, do CME, em 2011.