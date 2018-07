CME vai listar minério de ferro em plataforma eletrônica

A demanda firme da China, principal consumidora mundial de minério de ferro, e uma maior volatilidade do mercado têm levado mais participantes do mercado a operações de hedge como swaps e futuros.

A CME, maior operadora dos negócios futuros dos EUA, começou a trabalhar com futuros de minério de ferro em agosto de 2011, e disse que a decisão para listá-los em sua plataforma de negócios Globex, em 13 de maio, horário de Cingapura, visava a dar "mais transparência e um maior acesso ao mercado".

Os atuais contratos são encerrados ante o preço do minério com 62 por cento de teor de ferro, conforme as avaliações do Steel Index.

A bolsa de Cingapura opera mais de 90 por cento dos swaps de minério de ferro negociados globalmente. No primeiro trimestre, foram negociados 51,5 milhões de toneladas, com volumes atingindo um recorde de 18,5 milhões de toneladas, ou quase 37 mil lotes, em março.

O volume do contrato de minério de ferro da CME ficou em 979 lotes no mês passado, recuando de uma máxima de 2.371 lotes em setembro do ano passado, segundo dados da bolsa.

(Reportagem de Manolo Serapio Jr.)