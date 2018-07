CML investigará agressão a soldado dentro do quartel O Comando Militar do Leste (CML) abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a suposta agressão sofrida, na madrugada de ontem, pelo soldado Alan Cardec dos Santos Caíres, de 19 anos, quando ele tirava guarda no quartel da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, em Deodoro, subúrbio na Zona Oeste do Rio.