CMN amplia em R$5,5 bi financiamento para mobilidade urbana e saneamento O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta segunda-feira o uso de até 2 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para obras de mobilidade urbana e de até 3,5 bilhões de reais para financiamento de ações de saneamento ambiental do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).