CMN aprova medidas que ampliam oferta de crédito rural

As medidas fazem parte do Plano Safra 2012/2013, lançado também nesta quinta-feira pelo governo federal em Brasília.

Com as resoluções e a circular, CMN e o BC autorizam o aumento de 28 por cento para 34 por cento do direcionamento de recursos à vista ao crédito rural, medida que corresponde a uma alocação adicional de recursos de 10,28 bilhões de reais.

O CMN também aprovou a manutenção do percentual de 68 por cento para o direcionamento de recursos da poupança rural, com impacto de 960 milhões de reais.

Também foi mantido o aumento da subexigibilidade da poupança rural de 68 por cento para 75 por cento para operações rurais, proporcionando a oferta de mais 3,62 bilhões de reais. Os 25 por cento restantes poderão ser ofertados pelos bancos para o financiamento à agroindústria.

(Reportagem de Luciana Otoni)