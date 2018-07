CMN flexibiliza regras para crédito no bioma amazônico O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma flexibilização na resolução que proíbe que os bancos públicos e privados concedam crédito a proprietários rurais do bioma amazônico em situação ambiental irregular. Ficaram fora das regras as propriedades rurais que estão localizadas fora do bioma amazônico, mas localizadas nos chamados municípios de transição. Esses municípios, localizados nos Estados Maranhão, Tocantins e Mato Grasso, têm parte territorial dentro do bioma e outra fora. Segundo o secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Gilson Bitencourt, a mudança foi acordada com o Ministério do Meio Ambiente. Ele explicou que a propriedade tem que estar totalmente fora do bioma amazônico para não precisar atender às normas da resolução. Os órgãos estaduais ambientais terão que dar uma declaração atestando que a propriedade está fora do bioma amazônico.