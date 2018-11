CNA diz que denunciará Minc à Comissão de Ética A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu, levará à Comissão de Ética do governo federal denúncia pública contra o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. A informação consta de uma nota publicada no site da instituição hoje e que repudia a tentativa do ministro, segundo a CNA, de desqualificar os produtores rurais. Ontem, durante audiência pública do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, a comissão especial sobre a crise financeira na agricultura da Câmara aprovou a convocação do ministro Minc, para que participe da próxima reunião, no início de junho. A solicitação partiu do deputado federal Marcos Montes (DEM-MG), que leu para os presentes uma notícia vinculada momentos antes, segundo ele, pela "Rádio CBN". "Ele chegou a chamar os pequenos e médios produtores de vigaristas", disse, exaltado.