CNA lamenta morte de lavrador em conflito com indígena A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nota de pesar pelo "brutal assassinato, com características de execução" do policial militar aposentado e pequeno produtor rural Arnaldo Alves Ferreira, de 68 anos, que teria sido atacado por indígenas em Douradina (MS). O fato ocorreu no início da noite de sexta-feira (12), no sítio que fica na divisa com a aldeia indígena.