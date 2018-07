CNA rejeita depredação do Espaço AgroBrasil na Rio+20

Na nota, a entidade afirma que rejeita a violência do grupo que portava cartazes do Movimento dos Sem Terra (MST), além de materiais de outros movimentos não identificados. Os atos de vandalismo danificaram parte das instalações, especialmente uma maquete que reproduz as várias técnicas de agricultura de baixo carbono, além de uma Área de Preservação Permanente (APP).

A CNA diz na nota que "protesta mais uma vez frente ao preconceito contra um setor que utiliza apenas 27,7% do território do País para produzir alimentos de forma sustentável, preservando 61% do Brasil com cobertura vegetal nativa".

A CNA considera "inaceitável que manifestações antidemocráticas como estas ainda tenham lugar em um evento como a Rio+20, onde os povos e as nações buscam o entendimento e a convergência para um mundo melhor, sempre respeitando a diversidade de ideias".