CNBB anuncia regras mais rígidas para diáconos permanentes

O diácono que ficar viúvo continua sendo proibido de se casar de novo, com uma exceção: no caso de ter filhos pequenos que precisem de cuidados maternos. A proposta de que viúvos idosos pudessem buscar uma nova companheira para ampará-lo não foi aprovada, assim como a proposta de que as mulheres pudessem ser ordenadas diaconisas.

O agora padre Aury Maria - sua assinatura, ao receber hoje o sacerdócio - distribuirá aos convidados um folheto em homenagem às três mulheres de sua vida: Maria de Nazaré ou Nossa Senhora, a sua mãe Olympia Bená Brunetti e à esposa Maria Aparecidaassumirá a função de vigário cooperador da Paróquia de São Geraldo, no bairro de Perdizes, onde mora.

A sala de estar de sua casa guarda lembranças eclesiásticas e familiares, como uma foto do casamento, Maria Aparecida vestida de noiva, entre as fotos de dois intérpretes do teclado - Aury ao órgão de um lado e o papa Bento XVI ao piano de outro.