CNBB combate anistia a desmatadores A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apoiará um abaixo-assinado contra alguns pontos do novo Código Florestal, em tramitação no Senado. A CNBB condena a flexibilização da lei que altera as regras das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e critica a anistia das multas por ocupações e desmatamentos em áreas de agropecuária e alta relevância ambiental.