CNBB confirma presença de 4 presidenciáveis em debate dia 23

De acordo com o secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, Daniel Seidel, quatro candidatos convidados --Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL)-- confirmaram presença. "Houve uma reunião nesta manhã e todas as campanhas concordaram que essa seria a melhor data para o debate", afirmou ele à Reuters.

O confronto será realizado a partir de 21h no auditório da Universidade Católica de Brasília. O encontro será dividido em quatro blocos e deve ser transmitido por rádios e emissoras de televisão católicas, pela Associação Brasileira de TVs Universitárias (ABTU) e pela Internet.

As regras --que já estavam previamente acertadas com os representantes dos candidatos-- preveem abertura para que qualquer tipo de tema seja abordado, inclusive os considerados tabus, como a legalização do aborto. Entretanto, deverão ser priorizados assuntos relacionados a questões sociais, como educação, saúde, reforma agrária, distribuição de renda e segurança.

A campanha de Marina confirmou a presença da candidata. As assessorias de Dilma e Serra não estavam imediatamente disponíveis para informar se os candidatos comparecerão ao debate da CNBB.

