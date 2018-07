CNBB decide emitir comunicado sobre casos de pedofilia Depois de debater os casos de abusos sexuais contra menores praticados por padres em dioceses brasileiras, o plenário da 48ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) decidiu hoje que, em vez do episcopado, a presidência da entidade publique uma declaração sobre o assunto, no encerramento da reunião, na quinta-feira.