CNBB inclui tema da pedofilia no clero em sua Assembleia-Geral dos Bispos A 48.ª Assembleia-Geral dos Bispos, que começou ontem em Brasília, incluiu na pauta da reunião a questão da pedofilia ou abusos sexuais praticados por membros do clero contra menores de idade. Os bispos publicarão uma nota oficial sobre a pedofilia, após debater o assunto nos próximos dias. O plenário da assembleia aprovou a inclusão do tema na pauta ontem, mas não determinou como e quando ele será tratado. Provavelmente, a discussão será reservada, sem a presença de jornalistas.