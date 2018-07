CNBB lança campanha com foco na juventude católica Sob o impacto do anúncio da renúncia do papa Bento XVI, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) faz nesta quarta-feira, em Brasília, o lançamento da 50ª edição da Campanha da Fraternidade (CF), que terá como tema deste ano, "Fraternidade e Juventude" e o lema "Eis-me aqui, envia-me!". O evento é visto como estratégico não apenas pela Igreja, mas também pelo governo federal para deixar clara a mobilização em torno da realização da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 28 de julho, a despeito da renúncia do papa.