CNBB lança campanha com foco na segurança pública Pela primeira vez o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, sediou o lançamento nacional da Campanha da Fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Tradição entre os católicos a campanha é realizada desde a década de 60, sempre durante a quaresma, e o tema deste ano é Fraternidade e Segurança Pública. A missa das 9 horas foi celebrada por d. Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e também pelo secretário-geral da CNBB, d. Dimas Lara Barbosa. Além de sensibilizar a sociedade a buscar a paz, a campanha deste ano também vai denunciar crimes contra a ética e a gestão pública, criticar a imunidade parlamentar para crimes comuns e propor um novo modelo de Justiça com aplicação de mais penas alternativas. As ações e debates serão realizados em dioceses e paróquias do Brasil durante as missas e também em encontro de grupos de pastorais.