CNBB lança Campanha da Fraternidade em Brasília

O evento é visto como estratégico não apenas pela Igreja, mas também pelo governo federal para deixar clara a mobilização forte em torno da realização da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 28 de julho.

Esse movimento será reforçado pela presença hoje, no evento, do ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, ex-seminarista, que tem uma ligação forte com representantes da Igreja Católica. A presença de Carvalho é uma demonstração de aproximação do governo com a Igreja Católica que, juntos, estão organizando a jornada.

Os primeiros contatos mantidos entre integrantes do governo brasileiro e representantes da Igreja foram tranquilizadores para autoridades brasileiras. As declarações dos arcebispos brasileiros, particularmente do representante do Rio de Janeiro, d. Orani Tempesta, garantindo que o evento será realizado com a presença do sucessor de Bento XVI, acalmaram os governantes, já que mais de dois milhões de jovens são aguardados na festa.

Com isso, o governo acredita que todo esforço será feito para garantir a presença do papa na jornada, como tradicionalmente acontece. Há uma expectativa que a vinda do papa ao Brasil possa ser uma das primeiras do novo pontífice, se não, a primeira.