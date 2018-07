CNBB lança Campanha da Fraternidade

O evento é visto como estratégico não apenas pela Igreja, mas também pelo governo federal para deixar clara a mobilização forte em torno da Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá no Rio, entre os dias 23 e 28 de julho.

O movimento será reforçado pela presença no evento do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, ex-seminarista. A presença de Carvalho é uma demonstração de aproximação do governo federal com a Igreja que, juntos, estão organizando a jornada.

Os primeiros contatos entre o governo e representantes da Igreja foram tranquilizadores. As declarações dos arcebispos brasileiros, em especial de d. Orani Tempesta, do Rio, garantindo que o evento será realizado com a presença do sucessor de Bento XVI, acalmaram os governantes.

Ontem, o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, afirmou que o novo papa estará na jornada. "Bento XVI manifestou que poderiam contar com a presença do papa, mas não jurou que seria ele." / COLABORARAM J.C. e F. D.