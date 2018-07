CNBB não descarta surpresa na escolha de novo Papa Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde em Aparecida, no interior de São Paulo, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Raymundo Damasceno, afirmou que uma surpresa na escolha do novo líder da Igreja não está descartada. Segundo ele, a linha conservadora da instituição será mantida.