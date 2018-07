CNBB: papa concluirá mudanças na Igreja até dezembro

Em Aparecida, no interior de São Paulo, D. Raymundo comentou que o objetivo da mudança é aumentar a participação dos cardeais e dos organismos que auxiliam o Papa em seu pontificado no comando da Igreja.

D. Raymundo não quis sinalizar as possíveis mudanças, mas afirmou que elas serão significativas. O Sínodo dos Bispos, reunião com os bispos de todo o mundo sobre a evangelização da Igreja e seus pensamentos, deve ser a maior mudança, afirmou. "Vai sofrer uma reformulação quanto a sua metodologia para que de fato o Sínodo seja um instrumento de colaboração ao Papa no governo da Igreja", comentou. "O certo é que o Papa Francisco quer conduzir a Igreja com a participação", completou.

CNBB terá campanha para reforma política

No mês passado a CNBB anunciou a criação de um movimento liderado pela Igreja Católica, com apoio de diversas organizações, para pedir ao Congresso Nacional a reforma política. A "Coalização Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas", entregou no mês passado na Câmara dos Deputados a proposta de projeto de lei de iniciativa popular.

De acordo com o presidente da CNBB, a campanha já está pronta e estará nas ruas antes do fim do ano. "Estamos agora preparando as fichas de coleta de assinaturas", informou. A campanha envolverá todas as dioceses do país e precisa ter a adesão de 1,5 milhão de pessoas.