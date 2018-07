CNBB passará a fazer assembleias em Aparecida-SP A partir de 2011 as assembleias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), maior conferência episcopal do mundo, serão realizadas em Aparecida, no Vale do Paraíba (SP). A decisão foi tomada pela 47ª Assembleia Geral dos Bispos, que começou dia 22 de abril e termina amanhã em Itaici, bairro de Indaiatuba - 125 quilômetros a sudoeste da cidade de São Paulo. Em 2010, a reunião será em Brasília por causa do Congresso Eucarístico, organizado pela arquidiocese da capital federal.