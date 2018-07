CNBB vai à Câmara contra ''fichas sujas'' A lista com assinaturas recolhidas durante a campanha Ficha Limpa - com 1,3 milhão de nomes - da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), será entregue amanhã ao presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP). O projeto propõe que políticos "ficha suja" sejam impedidos de se candidatar.